Laval : dernière vente aux enchères pour maître Bruno Hiret

Bruno Hiret est un personnage haut en couleurs. Toujours le bon mot pour rire. Et pour faire ce métier de commissaire-priseur, il faut être passionné dit Bruno Hiret, longue veste velour violette sur le dos : "c'est le mot clé de mon métier, c'est la passion".

Et parmi les passions de ce Lavallois de 65 ans, il y a la bande-dessinée : "j'en ai quelques milliers chez moi et j'ose dire que je connais la bande-dessinée. J'ai fait des ventes et je connais bien le milieu".

Plus de 300 inventaires de successions au cours de sa carrière, plus de 20 000 coups de marteau, une longue carrière. Et lorsque l'heure du départ aura sonné, quelque chose va manquer au commissaire-priseur : "forcément le contact avec les gens. Des gens tellement passionnés, connaisseurs avec leur sensibilité."

Bruno Hiret compte profiter de sa retraite pour se remettre à la peinture mais aussi "se rendre à tous les matches du Stade lavallois". Un club qu'il porte au plus profond de son cœur. Encore une affaire de passion.