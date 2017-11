Laval : des petits et des grands trésors à découvrir à la grande vente d'hiver d'Emmaüs

C'est la grande vente d'hiver de l'association. Une vente très importante car l'argent récolté permet de faire vivre les compagnons. Les deux grandes ventes de l'année (hiver et été), c'est un tiers du budget d'Emmaüs.

Depuis des semaines, les bénévoles et les compagnons mettent de côté les plus beaux objets pour cette grande vente. Des objets qui leur ont été donnés. Des petits et des grands trésors qui sont mis en vente pendant deux jours. Il y a des livres, des BD, des vêtements, des jouets, de la vaisselle, des meubles, du linge de maison, du matériel de bricolage etc...tout le monde peut y trouver son bonheur. Sachez que certains objets mis en vente sont neufs.

La grande vente d'hiver d'Emmaüs, c'est ce samedi 25 novembre de 10 heures à 18 heures, et ce dimanche 26 novembre de 10 heures à 18 heures, au 72 avenue de Mayenne à Laval. Trois salles des ventes pour ce grand rendez-vous.

Djibril et une bénévole installent la vaisselle © Radio France - Stéphanie Denevault

Aliou et deux bénévoles installent les jouets © Radio France - Stéphanie Denevault

Sylviane et deux autres bénévoles au raton des livres © Radio France - Stéphanie Denevault