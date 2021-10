Laval : des riverains excédés face à la circulation massive et incessante de véhicules dans leur rue

A Laval, des habitants sont excédés par le flux de circulation incessant dans leur rue, près du lycée Haute-Follis. Tout a commencé en juin 2020, quand l'ancienne municipalité a décidé de commencer des travaux pour mettre en place une piste cyclable rue de Beauvais. La circulation est passée en sens unique sur cet axe. Tous les véhicules qui l'empruntaient ont alors dévié leur trajet et passent depuis 15 mois par la rue Alexandre Ribot. Les riverains ont alerté la mairie, mais la situation est pour l'instant toujours la même.

La circulation dans la rue de Beauvais est en sens unique depuis qu'une piste cyclable a été mise en place en juin 2020. Les véhicules empruntent donc désormais la rue parallèle, la rue Alexandre Ribot, pour circuler dans l'autre sens. © Radio France - Maïwenn Bordron

Environ 830 véhicules par jour

Brigitte en a ras le bol : elle vivait dans un lotissement calme, très peu de voitures passaient devant chez elle tous les jours jusqu'à la modification de la circulation dans la rue de Beauvais en juin 2020. "C'est sans cesse, tous les jours, tous les jours. Le comptage, c'est 837 véhicules par jour en moyenne", souligne cette riveraine en colère. Le comptage a été effectué par la mairie qui a rencontré à plusieurs reprises certains habitants. Beaucoup de voitures circulent rue Alexandre Ribot, mais aussi des cars et même des poids lourds et la vitesse de ces véhicules est souvent élevée. "Moi, j'ai deux garçons qui font du vélo. Là, clairement, depuis 15 mois, je leur dis de ne plus sortir à vélo. C'est un défilé incessant de voitures. On est vraiment excédés", s'emporte Séverine, qui habite également la rue Alexandre Ribot.

Ce sont des nuisances au quotidien, c'est de l'insécurité : ce n'est pas acceptable.

Séverine, une des habitantes de la rue Alexandre Ribot

Un stationnement en quinconce a été mis en place par la mairie de Laval il y a trois semaines pour faire ralentir les véhicules dans la rue Alexandre Ribot. © Radio France - Maïwenn Bordron

Ces riverains dénoncent un "problème d'insécurité" et des nuisances sonores. Ils appellent la mairie à effectuer des changements rapidement pour éviter un incident. "On se retrouve avec un passage de véhicules qui a augmenté énormément depuis une quinzaine de mois pour, au final, avoir deux ou trois cyclistes sur une piste cyclable qui est très peu fréquentée", pointe du doigt Virginie, qui habite ici depuis 15 ans.

La mairie de Laval promet l'installation dans les "prochains jours" d'un radar pédagogique et d'un panneau d'interdiction de circuler pour les poids lourds. Contactée par France bleu Mayenne, la municipalité affirme chercher un compromis. Tous les flux, que ce soit les pistes cyclables ou la circulation des véhicules, seront revus dans les "prochains mois".