Laval : flop pour la Saint-Valentin au Flunch

La blague de deux Mayennais avait fait son chemin sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas eu foule pour la Saint-Valentin entre célibataires au Flunch de Laval.

"Je suis d'abord venu pour manger. Et puis trouver l'amour ! Ça ferait tellement plaisir à ma maman", rigole Julien. Heureusement, comme lui, ils ont beaucoup d'humour en ce 14 février sur le parking du Flunch de Laval. Car le rendez-vous promettait de réunir plus qu'une quarantaine de personnes. Près de 5 000 s'étaient inscrites sur l'évènement Facebook ! C'était l’œuvre de deux Mayennais, Audric et Alexandre qui voulaient ironiser sur le fait d'être seul le soir de la Saint-Valentin. "Je suis gonflé à bloc, j'ai beaucoup d'espoir. Ce sera une super histoire à raconter à mes enfants", continue Julien, content avant tout de se retrouver entre copains.

Les deux organisateurs Alexandre et Audric. Avec un dress-code visiblement différent © Radio France - Fabien Burgaud

Mais d'autres avaient plus d'ambition. Comme Mireille et Josiane, deux retraitées célibataires. "On voulait voir s'il y avait des gens de notre âge, mais c'est pas le cas. C'est mort pour ce soir ! On va rentrer à la maison, ce sera mieux hein", sourient-elles. Partir, il n'en était pas question pour Léa, venu avec sa bande de copines. "C'est la mère d'une amie qui m'a transmis le lien en me disant que ça me servirait ! J'aime bien le principe de tous se réunir, plutôt que d'être seul devant sa TV à manger du fromage de chèvre", explique la jolie brune. Il y avait sur le parking du Flunch, les timides, les bien entourés mais surtout beaucoup d'amis, autour des organisateurs, déçus mais pas abattus. "Là on fait un Facebook Live, on va finir à plus derrière mon écran qu'ici ! On garde le sourire et l'ironie de la démarche, raconte Audric. Ce n'est pas raté, on est bien ensemble, on va passer une bonne soirée. Si on fait le même évènement l'an prochain ? Non, on le fera devant un autre restaurant si on est encore célibataires" conclut-il. Avant, évidemment, de passer à table.