Laval gagne 17 places au classement des villes où il fait bon vivre

L'association des Villes et Villages de France a sorti son très attendu palmarès 2022 des Villes et Villages où il fait bon vivre, ce dimanche, dans le Journal du Dimanche. Et Laval a pris du galon : le chef-lieu du département de la Mayenne a gagné 17 places par rapport au classement de l'année dernière, elle est 62ème.

Louvigné dans le classement des villages où il fait bon vivre

Aucune autre ville mayennaise n'est malheureusement dans le Top 500. Seul Louvigné s'est démarqué : il est 346ème dans le classement des villages où il fait bon vivre.

Plus généralement, la région des Pays-de-la-Loire sort gagnante de cette édition : Angers, qui était troisième l'année dernière, prend la première place du classement et devient la ville où il fait bon vivre en France. Côté village, c'est le village basque Guéthary qui est à la première place. Plus généralement, 14 villes de la région se trouvent dans le Top 500.