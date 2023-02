Laval intègre le Top 50 des villes "où il fait bon vivre"

C'est un palmarès qui attire toujours l'attention, chaque année. L'association Villes et Villages où il fait bon vivre dévoile au Journal Du Dimanche son palmarès. Et dans les 50 premières villes (+ de 2.000 habitants) où il fait bon vivre, la ville de Laval arrive à la 37e position, soit un bond de 25 places. La capitale de la Mayenne intègre un Top 50 dominé par les communes d'Angers (1ère), Bayonne et Biarritz.

De bon augure peut-être pour la ville de Laval qui malgré tout continue de perdre des habitants. Selon les dernières données de l'Insee, publiées fin 2022, la cité du Douanier Rousseau est passée de 50.073 habitants en 2014 à 49.617 en 2020.

L'environnement mieux pris en compte

Cette année l'association Villes et Villages où il fait bon a changé sa méthodologie pour bâtir son classement, en intégrant de nouveaux paramètres. Le premier, c'est la protection de l'environnement avec les mesures de qualité de l'air. Le second est celui de la prise en compte des statistiques sur la sécurité à l'échelle communale (coups et blessures volontaires, cambriolages, violences sexuelles etc) alors qu'avant seules les données départementales étaient regardées.

Des villages mayennais loin derrière

Pour ce qui concerne les communes de moins de 2.000 habitants, il faut regarder à la 197e place des 500 villages où il fait bon vivre pour trouver une localité mayennaise : Louvigné. Celle de Forcé est 246e, Montigné-le-Brillant 446e et Moulay 456e. Un Top 500 des villages dominé par Guéthary (Pyrénées-Atlantiques), Épron (Calvados), et Martinvast (Manche).