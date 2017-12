Laval, France

Cette crèche a vu le jour en 1925. René Diehl est aux commandes des filatures de Bootz et sa femme décide de créer une crèche, une garderie, une école d'apprentissage. Au début du 20 ème siècle, les employés de l'usine habitent pour beaucoup dans ce quartier de Bootz. Pour qu'ils aillent travailler tranquillement, Madame Diehl fait ce que l'on appelle des œuvres sociales, en proposant des infrastructures qui permettent aux ouvriers d'améliorer leur qualité de vie. La crèche était destiné uniquement aux employés, elles accueillaient des enfants jusqu'à 3 ans de 5 heures du matin à 21 heures. C'est Madeleine Guesdon qui dirigeait cette structure aidée par 4 autres femmes.

La vie dans la crèche dans les années 20 © Radio France - Stéphanie Denevault

C'était une crèche très bien, très bien entretenue, j'ai ce souvenir même si j'étais très jeune. Paulette Houdayer, 81 ans, qui a été dans cette crèche

Paulette Houdayer habite juste à côté de l'ancienne crèche, cette fille d'ouvrière des filatures, a été mise dans cette crèche, puis à la garderie avant d'intégrer l'école d'apprentissage pour jeunes filles et à 14 ans, elle est devenue elle-aussi fileuse. Elle s'est mariée et a acheté avec son mari la maison qui l'a vu naitre rue Georgette Guesdon. Elle y vit donc toujours : "Le quartier a bien changé, avant il y avait la filature, maintenant il y a des beaux bâtiments, rue Georgette Guesdon, c'était des champs, maintenant ce sont des maisons."

Paulette Houdayer, une enfant de la crèche des filatures © Radio France - Stéphanie Denevault

Le promoteur a appelé ce programme immobilier "La crèche"

L'ancienne crèche des filatures est devenue une crèche municipale "La petite sirène" et ça jusqu'en 2011. La mairie de Laval a vendu le bâtiment qui tombait en ruine à un promoteur qui a choisi de donner un style anglais à la bâtisse avec des murs blancs et noirs. Des logements de standing entre 60 et 100 mètres carrés, qui ont tous un jardin, des maisons-appartements de plein-pied. Ils sont mis en vente et sont à découvrir ce samedi 16 décembre lors d'une porte ouverte de 10 heures à 18 heures.