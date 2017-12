Laval : l'enseigne anglaise Superdry ouvre une boutique rue du Général de Gaulle

Une boutique de 170 mètres carrés qui prendra la place de l'enseigne de vêtements pour enfants Z, donc au 17 rue du Général de Gaulle dans l'une des grandes rues commerçantes de Laval. Laval est la 10ème ville de l'ouest de la France à accueillir la marque.

L'implantation de cette marque anglaise très tendance a demandé un an de pourparlers et de de négociations à Blandine Huet, conseillère en immobilier commercial chez Zambon Entreprises. Il a fallu convaincre le franchisé de Superdry de s'installer à Laval (il avait déjà 9 magasins dans l'ouest) mais aussi trouver un local. Car c'est le gros problème actuellement dans le centre-ville : "On est obligé de faire à l'envers" reconnait Blandine Huet. C'est-à-dire qu'elle trouve les franchises avant de trouver un local et qu'ensuite elle déloge une enseigne pour installer la nouvelle. C'est ce qui s'est passé pour Superdry, Blandine Huet a fait une proposition de rachat de droit au bail à Z et l'enseigne a dit oui.

3 mois de travaux avant l'ouverture fin mars début avril

Les 170 mètres carrés vont être en travaux pendant trois mois. Superdry impose à ses franchisés une charte d'aménagement très stricte. Superdry a été créée en 2003 par deux Anglais. Ils possèdent aujourd'hui plus de 500 magasins dans le monde. Une marque de vêtement mixte au style vintage et au graphisme japonais.