Laval : l'épicerie solidaire du campus accueille plus d'une centaine d'étudiants

Mise en place depuis le 3 février par le Conseil départemental de la Mayenne, la Croix-Rouge et la Banque Alimentaire, l'épicerie solidaire du campus lavallois voit arriver toujours plus d'étudiants, en grande précarité, avec la crise sanitaire.

Elle n'a que cinq semaines d'existence seulement. Mais l'épicerie solidaire installée sur le campus lavallois depuis le mois de février est vite devenue un repère pour beaucoup de jeunes en grande difficuté financière avec la crise sanitaire. Aujourd'hui, 103 étudiants y sont allés au moins une fois, soit près d'un sur 20.

Installée par la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge et le Conseil départemental de la Mayenne, elle permet à chaque étudiant, quelque soit son statut - boursier ou non - d'avoir un panier repas gratuit, chaque semaine. Conserves, pâtes, farine, lait, chaque adhérent peut emporter avec lui sept kilos de denrées alimentaires.

C'est dans un préfabriqué que l'épicerie solidaire est installée. © Radio France - Adrien Bossard

Une économie d'une centaine d'euros par mois

Adil vient pour la première fois. Tout gêné, il se sent obligé de se justifier. "Je suis étudiant étranger, je n'ai pas de job étudiant, je ne suis pas boursier et je n'ai donc pas d'aide. Je galère tous les mois à payer mes courses, alors j'ai décidé de venir", explique-t-il.

Pour Typhaine, dont c'est la deuxième fois, la problématique est la même. Et elle a fait le calcul. "Avec tout ce que j'ai pris, je peux économiser 25 à 30 euros par semaine." Ce qui fait une centaine d'euros à la fin mois. "Comme je suis ric-rac pour payer le loyer, l'essence et toutes les factures d'électricité, cela me permet d'avoir un petit matelas supplémentaire pour me faire plaisir ou pour payer des imprévus. Et là, c'était le cas, car j'ai eu un souci avec ma voiture", précise l'étudiante en deuxième année d'infirmière.

Les étudiants ont droit à sept kilos maximum par semaine. © Radio France - Adrien Bossard

Un soutien psychologique

Les permanences sont assurées les mercredis et jeudis de 14h à 17h par des bénévoles de la Croix-Rouge, comme Marie. Elle constate que les besoins ont réellement augmenté depuis quelques jours, cinq à six nouveaux jeunes viennent à chaque distribution. "On ressent aussi qu'ils ont besoin de parler de leurs difficultés, assure-t-elle. On constate que quand ils ont le temps, ils nous parlent de comment ils vivent cette période. Ils ne voient plus personne ou presque et on est là pour les écouter."

L'épicerie solidaire doit rester ouverte jusqu'au mois de juin et pourrait être reconduite à la rentrée prochaine, si les besoins sont toujours aussi conséquents.