Elle devait ouvrir ce mois-ci finalement il faudra attendre encore un mois et demi pour voir les 6 quais de la nouvelle gare routière, en tout cas les quais de l'accès sud de la gare ferroviaire (avenue Robert Buron).

Laval, France

2 autres quais sont également en construction cette fois de l'autre côté de la passerelle, côté gare nord donc côté avenue Pierre de Coubertin. Deux quais pour embarquer les passagers des cars allant vers le nord du département. Les cars n'auront donc pas à emprunter le Pont de Paris pour arriver à l'entrée sud de la gare ferroviaire. Mais ces 2 quais de voyageurs, eux, ne seront opérationnels que début mai. Une nouvelle gare routière qui est donc un élément de plus dans la construction de ce Pôle multimodal, et ça après l'ouverture de la passerelle. Un nouvel équipement pour les voyageurs qui prennent les navettes régionales pour Mayenne, Ernée ou encore Château-Gontier. Adieu donc la gare routière installée rue de Verdun en face de la CCI. Elle servira pour les TUL et permettra de réduire les arrêts de la place du 11 novembre.

Allers-retours du Citytul entre la gare et le quartier Ferrié

Pour permettre aux voyageurs de rejoindre rapidement la gare depuis le centre-ville, la nouvelle ligne Citytul va faire des allers-retours pratiquement non stop à partir de la mi-avril entre la gare et le quartier Ferrié avec un arrêt place du 11 Novembre.