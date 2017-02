Laval : la lutte contre les clichés sexistes, ça commence dès l'école primaire

Le CIDFF, le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, intervient dans les écoles lavalloises publiques et privées chaque semaine. Six heures d'atelier dans chaque école dans le cadre des TAPS, les temps péri-scolaires.

A travers des jeux de rôles, des mimes, des dessins et des jouets, des intervenantes du CIDFF font réfléchir les enfants de 3 à 11 ans sur l'égalité fille-garçon. Virginie Ménard est conseillère emploi-formation au CIDFF de la Mayenne, elle intervient depuis 6 semaines à l'école Françoise Dolto, quartier Grenoux à Laval. Dans son groupe, 12 enfants, 9 filles et 3 garçons : ils s'appellent Clara, Enzo, Nolan, Eva ou encore Mélina, ils ont entre 7 et 9 ans. Enzo veut être pompier, alors pompier est-ce que tout le monde peut faire ce métier. C'est la question que pose Virginie Ménard aux enfants et les réponses sont étonnantes "oui...mais c'est non pour Maëlys : moi je suis passée devant une caserne de pompiers et bien y avait que des garçons, il n'y avait pas de filles. Pour Clara et Eva : mais ça dépend des casernes, il y en a où il y a des filles, toutes les filles et tous les garçons qui le veulent peuvent être pompier, mais c'est vrai qu'il y a plus de garçons."

Les préjugés, il n'y a pas que les enfants qui en ont

Depuis la rentrée des classes, au mois de septembre, le CIDFF mène cette action baptisée "Bien vivre ensemble". Virginie Ménard entend beaucoup de clichés. Il y a ce petit garçon, par exemple, rencontré un jour : "il m'a dit de toute façon les femmes peuvent être que secrétaires. Les autres enfants ont réagit en disant, ben non, c'est pas vrai, ma maman, elle est vendeuse dans un magasin, moi elle est pompier. Et bien il n'a pas voulu en démordre, pour lui les femmes ne peuvent être que secrétaires, donc il y a encore du travail à faire!" Et ce travail, c'est aussi auprès des adultes : *"Une fois j'ai vu une animatrice dans la salle de classe, un petit garçon s'est dirigé vers le bac de poupée, elle lui a attrapé la main et lui a dit non, c'est pas pour toi, c'est pour les filles, va jouer aux voitures! Automatiquement ce genre de comportement, ça se répercute sur les enfants."

*

L'initiative lavalloise du CIDFF a tapé dans l'oeil du Ministère des Droits des Femmes

L'action "Bien vivre sensemble" fait partie des 57 actions nationales retenues par le Ministère pour un concours "sexisme pas notre genre". Le grand gagnant de ce concours sera connu le 8 mars, journée internationale des femmes. Vous pouvez voter pour cette initiative locale jusqu'au 28 février sur le site www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr.