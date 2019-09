Laval : la société Uber Eats recherche une quarantaine de coursiers pour début octobre

Laval, France

Il sera bientôt possible de se faire livrer un repas à Laval via l'application Uber Eats. Début octobre, les livreurs et leur gros sac à dos vont faire leur apparition dans les rues de Laval, Saint-Berthevin et Changé. Une livraison de repas coûte 3,50 euros pour le client. En ce moment, la société américaine recherche des coursiers et Uber Eats organise des réunions d'informations. Ce jeudi 12 septembre à 14h30 et 15h45. C'est à l'immeuble Le Trèfle, 34 place de la Gare à Laval. Il y aura d'autres réunions les 19 et 20 septembre.

Pour participer à l'une de ces réunions, il suffit de s'inscrire : http://t.uber.com/sessionlaval .

Pour être coursier pour Uber Eats, il faut être majeur, créer sa micro-entreprise, avoir un smartphone et posséder un vélo, un scooter ou une trottinette. Il faut aussi se procurer un sac isotherme. Les sacs aux couleurs de la marque coûtent 75 euros.

En France, Uber Eats est implanté dans plus de 140 villes.