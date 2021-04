Laval : Lamine, un jeune Guinéen menacé d'expulsion

Il s'appelle Lamine Diary. Il a 30 ans, vient de Guinée et a fui sa famille traditionnaliste, qui le persécutait parce qu'il aimait la danse, la musique et le théâtre. Depuis plus de deux ans, il travaille en Mayenne mais est aujourd'hui menacé d'expulsion.

C'est l'histoire d'un jeune homme de 30 ans qui aimait la musique, la danse et le théâtre. Sauf que, dans sa famille en Guinée, une famille qu'il décrit traditionnaliste, très religieuse, on préférait qu'il aille prier à la mosquée, plutôt que jouer de la musique. "On me frappait, raconte-t-il, on m'a cassé une dent, le nez, on m'a enfermé. J'était persécuté !" Alors, Lamine s'est enfui. Il possédait une voiture, il l'a vendue pour prendre l'avion jusqu'au Maroc. De là, il raconte le périple tristement habituel : l'Espagne, la France, Paris, puis Laval où il a de la famille.

Lamine Diary - Maryse Brahim

Un bon employé

Lamine est arrivé en France en 2018. Depuis fin 2019, il profite d'une autorisation de travail. Il fait alors une demande d'asile, auprès de l'OFPRA, l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Demande rejetée. Il fait alors un recours, également rejeté. Il n'a donc plus le droit de travailler. Depuis plusieurs mois, il était employé par l'agence d'intérim Abalone, de Château-Gontier-sur-Mayenne, qui lui avait même promis un CDI.

La responsable de l'agence, Linda Mahé, regrette qu'il ne puisse plus travailler : "C'est un très bon élément, il est aimé, il est bosseur et il manque à tout le monde".

Lamine se rêve artiste

Depuis son arrivé en France, Lamine peut réaliser son rêve artistique. Il joue au Théâtre du Tiroir, il fait du rap. Sauf que, ces derniers jours, il n'a plus le cœur. Il a rendez-vous à la préfecture le 13 avril prochain, peut-être pour qu'il lui soit signifiée son obligation de quitter le territoire français.