Laval : lancement de la grande consultation sur le centre-ville

Commerçants, habitants, lycéens, chefs d'entreprise, association etc...tout le monde peut donner son avis et ses idées sur le réaménagement du centre-ville et surtout de la place du 11 Novembre.

Pendant tout le mois de novembre, la municipalité invite les Lavallois à se prononcer sur le centre-ville de demain. Et cela à travers plusieurs rendez-vous :

-les 3 et 4 novembre : des enquêteurs vont vous arrêter dans la rue pour recueillir vos attentes.

- le 8 novembre à 18 heures 30 à la salle polyvalente : grande réunion publique, 3000 Lavallois, tirés au sort sur les listes électorales, ont été invités, ceux qui veulent y participer peuvent s'inscrire sur le site internet de la ville.

- et puis des ateliers vont être organisés avec des lycéens, des chefs d'entreprise, des représentants d'association.

Trois projets réalisés, un retenu, début des travaux en 2019

Toutes les idées vont être analysées et décortiquées par des urbanistes qui vont ensuite voir si tout est compatible avec le plan local d'urbanisme, avec les lois sur l'environnement etc....Ils feront trois projets et les soumettront à la mairie qui devra ensuite trancher, d'ici l'été prochain. Le début du chantier est prévu en 2019, mais attention cela prendra des années pour tout faire. Tout dépendra aussi du budget. En tout cas, on connait une chose, c'est le montant de cette grande consultation, 300.000 euros. Pour tous les Lavallois qui veulent donner leur avis, c'est possible en ligne sur www.laval.fr