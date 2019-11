Il y a une nouvelle liste en course pour les municipales de 2020 à Laval depuis ce lundi 25 novembre, c'est "Demain Laval". Florian Bercault est la tête de liste de ce collectif citoyen qui se revendique liste d'alternance et éloignée des listes politisées.

Laval : le collectif citoyen "Demain Laval" officiellement dans la course aux municipales

Florian Bercault est officiellement la tête de liste de "Demain Laval". Le collectif de citoyens a aussi annoncé quelques noms de sa liste ce lundi 25 novembre, à moins de quatre mois des municipales à Laval. Il se définit avec des idées "humanistes, progressistes et écologiques".

Pour se démarquer des listes du Rassemblement National, de celle de l'UDI et de la liste "Laval Écologique et Solidaire" déjà en course, Florian Bercault insiste : c'est une liste d'alternance parce qu'à 80% citoyenne et qui se veut surtout loin des listes politisées.

De l'étudiante au retraité

Il y a par exemple Lucie Chauvelier, une étudiante en droit de 18 ans. Elle n'a pas d'expérience en politique mais elle a un fort engagement avec les jeunes pour le climat notamment.

"J'ai rejoint le mouvement quand on l'a créé il y an. On a organisé des marches pour le climat, des clean walks... Depuis toute petite, je suis vraiment intéressée par la chose publique. Quand j'étais en CM1, j'étais déjà élue au conseil des jeunes citoyens donc c'est naturellement que je poursuis ce chemin", explique la jeune femme.

Des "sans-étiquette" et des "encartés"

Eric Paris lui, c'est le collectif qui est venu le chercher après une participation à un atelier citoyen organisé par "Demain Laval". Il a dit oui, uniquement parce que le collectif n'est pas affilié à un parti :

Je ne veux pas être systématiquement dans le, si c'est les autres c'est toujours non et si c'est nous, c'est tout le temps oui. Tout du moins, l'étiquette que je revendique, c'est celle d'être citoyen lavallois et d'être citoyen pour le bien-être de ma ville

En revanche, d'autres sont encartés comme Jonathan Guillemin au Parti Socialiste. Selon la tête de liste, Florian Bercault, cela ne décrédibilise pas ce mouvement citoyen... au contraire :

On aura cette crédibilité de l'expérience. J'ai moi-même participé à quelques campagnes électorales donc j'ai cette conviction que le politique a un rôle à jouer dans nos sociétés aujourd'hui et notamment à Laval. L'expérience professionnelle est très forte aussi donc on aura une liste de savoir-faire

Il y a à la fois des citoyens, professeure de lycée, gérante de salon de coiffure ou agent de sécurité. Le collectif doit encore trouver la moitié de sa liste et il réfléchit à modifier un peu son nom dans les semaines à venir.

Voici quelques noms de la liste "Demain Laval" pour les municipales 2020 :

Florian Bercault, chef d'entreprise et analyste financier (Saint-Julien) - Lucie Chauvelier, étudiante en droit, membre des "Jeunes pour le climat (Thévalles) - Caroline Garnier, agrégée de sciences naturelles, professeur de lycée (Centre-ville) - Jonathan Guillemin, agent de sécurité (Saint-Nicolas) - Eric Paris, médecin spécialiste à l'hôpital (Haut-Rocher) - Georges Poirier, journaliste retraité, responsable associatif (Cathédrale) - Nathalie Rannou, artisan commerçante en coiffure (Rive droite)