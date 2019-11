Laval : Le futur parking payant à la polyclinique du Maine ne plaît pas à tout le monde

Laval, France

L'encyclopédie des parkings sur Internet, Parkopédia, devra bientôt mettre ses données à jour. Les places devant la polyclinique du Maine à Laval seront payantes dès le 1er janvier prochain. Pour la direction de l'établissement, cela permettra de limiter les voitures "ventouses" et les stationnements sans rapport avec la polyclinique.

Une bonne idée pour Gisèle : "On ne peut pas stationner quand on vient en journée. Tout le monde se met là pour prendre le bus. Après ils vont travailler. Il n'y a pas de places pour les gens qui viennent en visite ou qui viennent pour consulter. Donc quand ce sera payant, il y aura plus de places."

Les tarifs fixés en décembre

Tout le monde n'est pas de cet avis : "On devra mettre nos cartes bancaires pour sortir ?", s'insurge Nathalie. Payer pour aller voir les malades, c'est grave." Pour Aude, ce n'est pas une surprise : "C'est pareil à Rennes et Angers. Mais ce n'est pas une bonne chose parce que ce sera la galère pour se garer. Et on paye toujours, ce n'est pas normal."

La question pour ceux qui ne veulent pas sortir le portefeuille est simple : où se garer ? "On pourra aller dans une rue pas loin, mais on risque aussi des contraventions", assure Monique.

Aujourd'hui, les barrières à l'entrée et à la sortie, ainsi que les bornes pour les tickets sont déjà installées. Côté tarif, rien n'est encore fixé selon la direction. En pleine négociation avec le prestataire, son objectif est d'augmenter le temps de gratuité pour les premières minutes de stationnement.