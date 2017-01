Laval : le gymnase du collège Fernand Puech transformé en centre sportif et culturel ?

Selon un document, que nous nous sommes procuré, une partie de l'établissement pourrait servir à reloger des associations sportives et culturelles. Ce qui signifie de facto la fermeture du collège contre laquelle les parents et les profs se battent.

C'est un nouveau rebondissement dans cette histoire qui dure depuis plusieurs mois et qui suscite, à Laval, crainte et polémique. La direction immobilière territoriale de la SNCF (document ci-dessous) prévoit l'avenir du collège. Et ça risque de faire du bruit alors que la décision de fermeture a été suspendue le temps d'une étude avec la mise en place d'un groupe de travail sous l'égide du Conseil Départemental. Une concertation qui semble, si l'on en croit le document, avoir du plomb dans l'aile.

Le document de la SNCF qui parle de l'avenir du collège Puech © Radio France

Dans le cadre de l'aménagement du quartier de la gare, un bâtiment, qui abrite le CE régional de l'entreprise ferroviaire et des associations culturelles et sportives qui lui sont affiliées, doit être détruit. La SNCF explique que "pour ces associations, la collectivité lavalloise propose une solution consistant à les accueillir dans un gymnase à l'intérieur du collège qui sera bientôt libéré". "Bientôt libéré" ? ça voudrait donc dire que la décision de fermeture aurait déjà été prise ou bien la Ville de Laval aurait déjà anticipé une telle mesure.

"Les bras m'en tombent"

Olivier Richefou, le président du conseil départemental, en charge du fonctionnement des collèges, se dit surpris et totalement étranger au dossier : "les bras m'en tombent, moi je ne suis en aucun cas associé à une négociation et personne au conseil départemental n'est associé à une quelconque négociation entre la ville de Laval et la SNCF sur cette affaire de bâtiment" dit-il au micro de France Bleu Mayenne.

"Jamais la Ville de Laval n'a fait cette proposition"

Sollicitée, la municipalité de Laval assure que ce projet au collège Puech n'a jamais été à l'ordre du jour. "Ce document je n'en ai pas eu connaissance mais il n'a jamais été question de reloger le CE à Fernand Puech. En tout cas, ce n'est pas la SPL, la Société Publique lavalloise, qui a accrédité cette façon de voir les choses" explique Philippe Habault, adjoint aux Finances de la Ville et responsable de la SPL. Dans un communiqué, le sénateur-maire, François Zocchetto, tient à "s'inscrire en faux sur ces déclarations infondées et inexactes". C'est le conseiller municipal d'opposition, Aurélien Guillot, qui a rendu publique la note de la SNCF.

Pour leur part, des parents d'élèves, que France Bleu a rencontrés ce mardi en fin d'après-midi, se déclarent abasourdis par cette nouvelle.