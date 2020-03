Laval : Leroy Merlin ouvre un Drive pour les produits de première nécessité

Depuis le 24 mars dernier, le magasin Leroy Merlin de Laval assure un service de retrait de marchandises de première nécessité. Inutile de vous y présenter, si vous voulez acheter de la peinture ou des objets de décoration. Le service est limité à 6 824 références, une courte gamme de produits, essentiellement en électricité, plomberie, quincaillerie, outillage et chauffage, y compris le bois de chauffage.

Aucun contact physique avec les vendeurs

Le Drive est installé sur le parking du magasin. Le retrait s'effectue après une commande et un paiement en ligne et sur rendez-vous. Le client ne sort pas de sa voiture. Un cariste apporte le matériel que le client devra charger lui-même dans sa voiture ou sa camionnette, deux heures après la commande effectuée. Il n'y a donc aucun contact physique, entre le vendeur et le client. La liste des produits disponibles est visible sur le site leroymerlin.fr.

Des équipes de volontaires

Pour assurer la sécurité de ses employés, Leroy Merlin a décidé de ne les faire travailler que sur la base du volontariat. A Laval, ils sont 12, alors que les équipes sont limitées à 20 personnes par site. Des mesures de précaution ont été prises, pour les employés qui disposent de tables de cantine nominatives, qui ne peuvent pas s'approcher à moins de 2 mètres les uns des autres. Ils disposent, chacun, de leur propre matériel, y compris téléphonique.

Les masques et les combinaisons du magasin, ont été donnés, lors de sa fermeture, aux pompiers de Laval, aux ambulanciers et aux personnels soignants des urgences. Au total, ce sont une centaine de masques et une centaine de combinaisons qui ont ainsi été distribuées.