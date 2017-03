Laval : les lignes haute tension au-dessus de la Mayenne vont être enfouies

Un chantier impressionnant a commencé jeudi à Laval, rue de la filature. Dix agents d'Enedis sont là pour retirer les lignes aériennes à haute tension qui passent au-dessus de la Mayenne. Elles seront enfouies pour plus de sécurité et d'esthétisme.

Difficile de ne pas voir les camions nacelles et les camions grues rue de la filature à Laval. Une dizaine d'agents Enedis sont engagés sur un chantier impressionnant : ils vont "déposer", en clair retirer, les 2,6km de lignes aériennes à haute tension qui surplombent la Mayenne. Des lignes à 20 000 volts qui relient le Pont de Pritz jusqu'à la zone des Montons, au-dessus du halage, de la Mayenne et la rue du Vieux Saint-Louis.

En début de semaine prochaine, ce ne sera plus le cas. Objectif : enfouir ces lignes pour plus de sécurité en cas d'intempéries et rendre le paysage plus esthétique. Oui, mais comment enfouir une ligne déployée des deux côtés de la rivière ? Des câbles seront installés sous la chaussée du Pont de Pritz ! Ce n'est pas le premier chantier de ce type mais c'est sans doute le plus impressionnant, glisse-t-on chez Enedis. Le chantier va leur coûter 206 000 euros selon un communiqué. Chaque année en Mayenne, le groupe investit 15 millions d'euros pour moderniser le réseau de distribution d'électricité.