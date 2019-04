Laval : les esquisses des deux futurs Ehpad présentées

Ces établissements pour personnes âgées dépendantes vont remplacer celui de Jeanne Jugan et de Rocher Fleuri, qualifiés de "vétustes" par la Ville. Les travaux commenceront à l'automne 2019 pour un coût total de 28 millions d'euros.

“Deux chantiers très importants”. Voici comment la Ville et l’hôpital de Laval ont présenté vendredi 19 avril le double projet de construction d’établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Ils remplaceront les Ehpad Jeanne Jugan, situé dans le quartier Saint-Nicolas, et celui du Rocher Fleuri, près de l’hôpital. Le futur Ehpad Rocher Fleuri sera bâti sur le site du Haut-Rocher, à l’actuel emplacement de l’internat. Le futur Ehpad Jeanne Jugan sera, lui, construit dans la prairie située en-dessous de l’actuel établissement.

Vue d'en haut du futur Ehpad Rocher Fleuri, dont l'ouverture est prévue en septembre 2021 - Cabinet CRR

Les établissements actuels sont qualifiés de “vétustes” par la Ville. Et peu adaptés aux besoins des résidents : “À l’Ehpad Jeanne Jugan, certaines salles de bains sont équipées de baignoires : ça n’est pas du tout adapté pour les résidents que nous accueillons”, explique Olivier Berche, médecin chef du pôle médico-social de l’hôpital, qui chapeaute les quatre Ehpad de Laval.

Dans les nouveaux établissements Jeanne Jugan et Rocher Fleuri, qui seront renommés à l’été 2020, le pôle médico-social ambitionne de proposer des chambres au “caractère hôtelier”. Avec une spécificité : il n’y aura que des chambres individuelles. “C'est très important d'avoir une intimité, de pouvoir accueillir sa famille dans de bonnes conditions, d’avoir un sommeil paisible sans être dérangé par les personnes ayant des troubles cognitifs liés à des maladies comme Alzheimer”, détaille Olivier Berche. Quelques chambres communicantes seront disponibles pour les couples.

Accueil de jour et équipements pour les résidents atteints d'Alzheimer

Côté équipements, la Ville et l’hôpital mettent en avant des nouveautés. Comme un pôle d’activités et de soins adaptés (PASA), avec des ateliers qui permettent aux résidents atteints de la maladie d’Alzheimer de “travailler leur mémoire, de conserver les gestes de la vie courante”, décrit Olivier Berche.

De même, une unité pour personnes âgées désorientées (UPAD), une balnéothérapie et des espaces sensoriels seront disponibles. Chaque établissement proposera également un accueil de jour, pour que les personnes âgées vivant à domicile puissent se familiariser avec les lieux.

Les deux futurs Ehpad compteront 132 places chacun. Il faudra procéder à “un rééquilibrage” du nombre de résidents entre les deux structures : aujourd'hui, 192 personnes vivent à Jeanne Jugan contre 72 à Rocher Fleuri.

Dans ces nouveaux établissements, le pôle médico-social annonce un tarif à la journée de 58 euros, deux euros de plus que le prix actuel aux Ehpad Jeanne Jugan et Rocher Fleuri. En Mayenne, le tarif moyen à la journée d’un hébergement en Ehpad est de 60 euros.

En ce qui concerne le personnel, la Ville et l’hôpital assurent qu’il n’y aura pas de plan social, “mais une montée en compétences” avec la diversité des prises en charge. Ces Ehpad emploient à eux deux un peu plus de 130 personnes. “Les conditions de travail du personnel seront nettement améliorées dans ces locaux neufs et fonctionnels”, affirme le maire de Laval, François Zocchetto.

Ouverture prévue en septembre 2021

Ce double chantier majeur, avec un coût total de 28 millions d'euros, vient s’ajouter à ceux de l’Espace Mayenne et du conservatoire.

Les travaux vont être lancés en novembre 2019, pour une ouverture prévue en septembre 2021. Pour l'heure, la mairie ne sait pas ce que deviendront les actuels sites des Ehpad Jeanne Jugan et Rocher Fleuri. “Une chose est sûre : en septembre 2021, ils seront vides”, assure le maire de Laval, François Zocchetto.

Jeanne Daucé