A Laval, les PV de la discorde

Plusieurs riverains d'une rue lavalloise ont été verbalisés parce qu'ils avaient garé leurs voitures sur le côté gauche d'une chaussée à double sens de circulation. Un excès de zèle estiment-ils.

C'est une histoire qui se passe à Laval mais qui pourrait se passer dans n'importe quelle commune de la Mayenne ou ailleurs dans le pays. Les riverains, qui ont eu la désagréable surprise d'être sanctionné, vivent dans la rue Félix Faure depuis des années, 30 à 40 ans pour les plus anciens. Et ça ne leur était jamais arrivé ! Guy Lemarchand a reçu, en quelques jours, deux amendes de 17 euros chacune, et a décidé de se battre contre ce qu'il considère comme une injustice : "nous avons été verbalisés pour stationnement non conforme à la réglementation sur la partie gauche de la rue c'est-à-dire en descendant la rue. Que l'on me certifie que toute la ville est surveillée de la même façon !".

Le PV reçu par un riverain de la rue Félix Faure © Radio France

Le code de la route est, sur ce point, très clair. Soyez donc vigilants. On stationne à droite dans le sens de la circulation. Dans cette rue étroite et très fréquentée, il n'y a qu'un seul côté pour se garer. Une application à la lettre du code et un excès de zèle de la part de la police municipale disent les habitants verbalisés qui auraient souhaité être informé en amont. Contactée, la mairie fait savoir que cette rue n'est pas plus ciblée qu'une autre, que tout est en fait parti d'une voiture qui gênait le passage d'un bus des TUL.