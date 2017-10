Laval : les seniors ont désormais leur espace à eux !

Cet Espace Séniors se trouve au 90 rue de Rennes à Laval. Un espace ouvert du lundi au vendredi qui est réservé aux plus de 60 ans.

Ce lieu, cela fait trois ans que la ville travaille dessus, depuis qu'elle a décidé de devenir "Ville Amie des Ainés" (réseau OMS). Cet espace, c'est en fait un lieu d'accueil, d'information, de prévention, d'écoute. Il s'agit de répondre ou d'orienter les séniors qui se posent des questions sur leur retraite, leur droit, leur logement, leur santé. C'est aussi un lieu où ils peuvent rencontrer d'autres séniors et donc rompre leur isolement. Cet espace va aussi faire de la prévention à travers des ateliers. Prévention routière par exemple. Saviez-vous qu'en Mayenne, les plus de 65 ans représentent 26% des victimes de la route. En tout cas ce lieu ravit les séniors qui sont venus à l'inauguration comme les 4 copines Odette, Josette, Josiane et Marie-Claude.

Les 4 "drôles" de dames © Radio France - Stéphanie Denevault

Cet espace pour les séniors est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le numéro de téléphone 0967518387, le mail espace.seniors@laval.fr.