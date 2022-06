Laval : les travaux du quartier de la gare devraient s'achever d'ici 2030

Dans beaucoup de villes, les quartiers de gare sont en pleine restructuration et la ville de Laval n'échappe pas au phénomène. Depuis plusieurs années, les travaux s'enchaînent à la gare (rénovation du parvis, du bâtiment voyageurs, le remplacement de la passerelle, etc.). Et puis, il y a tout ce qui est autour du bâtiment Sncf. Après les immeubles de bureaux situés juste en face de la gare (le Trèfle livré en mars 2019), c'est toute la partie située le long de la rue des Trois Régiments qui change totalement de visage.

La friche urbaine, c'est de l'histoire ancienne. Les vétustes hangars de fret ont laissé place à des bâtiments cubiques et modernes où le blanc et le gris anthracite dominent. On y trouve notamment une résidence haut de gamme, des logements étudiants livrés en juillet et occupés dès la rentrée prochaine. Et puis un nouveau bâtiment est en cours de construction. Il s'appellera Quai 53. On y trouvera des bureaux et des commerces, 4000 m2 de surface sur six niveaux.

Voici à quoi ressemblera le bâtiment Quai 53 en cours de construction dans le quartier de la gare de Laval. - Richez et Associés

L'ensemble des bâtiments de ce côté-ci de la gare seront sortis de terre en 2026, c'est l'objectif. Dans cette zone, deux sièges sociaux vont s'installer, ceux de Séché Environnement et de Méduane Habitat. Les permis de construire seront déposés prochainement.

Un parking sur la partie nord

Dans le nouveau quartier de la gare, les grues sont en action de part et d'autre du bâtiment Sncf. La grande étape suivante, c'est la réhabilitation de partie Nord de la ZAC Laval Grande Vitesse. L'aménagement est encore à l'étude. Ce qui est acté, c'est qu'il y aura un parking silo avec entre 350 et 500 places de stationnement. Des commerces, des logements et des bureaux verront également le jour avec une place importante laissée à la végétalisation.

La fin de l'aménagement complet du quartier de la gare est espérée pour 2030.