Laval Maghreb : un nouveau projet humanitaire et solidaire

En Mayenne, Laval Maghreb ne se résume pas qu'à son club de football. L'association s'engage aussi depuis plusieurs années dans des projets humanitaires. L'année dernière par exemple, joueurs et dirigeants avaient livré des fournitures scolaires, au Maroc, à des élèves de la commune d'El Jadida. Ce samedi, près de 150 personnes sont attendues à une soirée couscous à Laval, salle du Tertre, pour récolter des fonds. Cet argent sera reversé au village d'Al Hoceïma, à l'est de Tanger.

Les enfants du désir face aux enfants du besoin

Du 21 juin au 28 juin, 16 joueurs et dirigeants, dont six adolescents, prendront la direction du Maroc afin d'aider à la rénovation d'une école du village d'Al Hoceïma. "Malheureusement, lorsqu'il pleut, les écoliers ne peuvent pas aller à l'école car le toit menace de s'effondrer. C'est un village qui est un petit peu reculé, donc il est moins facile d'investir pour rénover là-bas" explique Najib Elouafrassi, licencié au club de Laval Maghreb, en charge de la trésorerie. Ce projet solidaire lui tient particulièrement à cœur car Al Hoceïma est le village d'origine de ses parents.

La délégation mayennaise qui se rendra sur place compte aussi organiser un tournoi de football avec une quarantaine d'enfants de différents villages. Des équipements (ballons, gants, maillots) neufs leur seront donnés. Une action dans le cadre d'un partenariat entre Laval Maghreb et le magasin Décathlon de Laval. Pour Elhabib Benameur, le président de Laval Maghreb, l'objectif est d'impliquer dans ce projet au maximum les jeunes du club mayennais et les jeunes des quartiers. "Eux sont des épargnés. Ce sont les enfants du désir et ils doivent échanger avec les enfants du besoin. Il faut montrer à nos jeunes que d'autres sont encore plus dans le besoin et qu'ils ne devraient pas tout le temps se lamenter" déclare le dirigeant.

De par ses actions, le club de Laval Maghreb entend aussi tordre le cou aux clichés qui l'entourent. Laval Maghreb est parfois impliqué dans des histoires de violences (plus souvent verbales) sur le terrain de football, et plus récemment dans une affaire de discrimination avec les arbitres comme France Bleu Mayenne l'expliquait le 25 mars dernier. "Nous on réalise ces projets parce que ça nous tient à cœur, on a l'humanité dans l'âme. Mais vous savez, on a beau faire ce qu'on veut, on n’empêchera pas certaines personnes d'avoir des pensées négatives sur nous" commente Najib Elouafrassi.