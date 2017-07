Laval : Mango ouvre en octobre à la Médiapole

C'est officiel, le magasin de vêtements espagnols ouvrira dans 4 mois rue du Général de Gaulle, au rez-de-chaussée de la Médiapole. Le bail a été signé.

C'est donc la fin d'un long feuilleton de 3 ans. Le rez-de-chaussée de cette Médiapole a enfin trouvé preneur. C'est la mairie de Laval qui payait le loyer de 10.000 euros chaque mois depuis la fermeture de la librairie Chapitre. 3 ans pour trouver une enseigne prête à faire des travaux dans ce bâtiment et surtout le louer. Les discussions ont été serrées entre la marque espagnole, les futurs gestionnaires (un couple de commerçants ligériens) et la propriétaire des lieux. C'est Blandine Huet de Zambon Immobilier qui s'est occupé de ce dossier. Un dossier compliqué car il y avait beaucoup d'acteurs. Et notamment la Mairie qui voulait se débarrasser de ce loyer payé pour un local vide. 360.000 euros tout de même pour 400 mètres carrées utilisés quelques semaines pour des expositions. La propriétaire des lieux a accepté de baisser le loyer pour permettre l'installation de la boutique de prêt-à-porter.

Mango une enseigne pour dynamiser le centre-ville

Mango fait des vêtements pour femmes, hommes et enfants. Le couple de commerçants qui va gérer la boutique va embaucher 8 personnes. Il faut d'abord refaire les 400 mètres carrés du bâtiment. Deux mois de travaux. Puis ce sera l'ouverture du magasin courant octobre. Mango, une belle enseigne à des prix abordables qui va donner un peu plus de vie à cette Médiapole occupée par la librairie Corneille, le café Etienne et l'opérateur téléphonique Orange.