Laval : mise en lumière de la ville sous haute sécurité

Pas moins de 150 militaires de la force Sentinelle, des policiers en tenue et en civil, des agents de sécurité et des agents municipaux seront déployés samedi (25 novembre) pour le feu d'artifice et la mise en lumière. Deux PC de sécurité seront installés à l'Hôtel de Ville et au Commissariat.

Tout le centre-ville va être bouclé. Dès 14 heures, plusieurs rues seront interdites au stationnement, idem pour les trois parkings barrières Gambetta, 11-Novembre et Remparts et puis à 17 heures, ce sera la circulation qui sera interdite. Aucun véhicule ne fera exception, sauf bien sûr les véhicules de secours et de police. Les deux-roues ne pourront pas non plus franchir le secteur. Des agents et des véhicules vont être postés à chaque entrée du centre-ville pour empêcher les voitures et les motos de passer. Si vous habitez dans les rues concernées, vous allez recevoir un document de la ville. Pour vous garer, sachez que les rues où le stationnement sera autorisé, et bien il sera gratuit de 15 heures à 18 heures. Tous les renseignements sur le site de la ville www.laval.fr. France Bleu Mayenne vous fera vivre la mise en lumière, samedi de 17 heures à 19 heures, avec Perrine Clément.