Orange va allumer la 5G à Laval

Après Le Mans, Nantes et Angers, la ville de Laval sera la prochaine grande ville des Pays-de-la-Loire couverte par la technologie 5G. Les sites mobiles devraient être allumés le lundi 7 juin. Une conférence de presse est prévue ce jour-là à Laval en présence du directeur Orange du Grand Ouest, Pierre Jacobs.

La technologie 5G et l'implantation des antennes qui permettent de la recevoir suscite de nombreux débats en France. Elle permet cependant de surfer sur Internet cinq fois plus vite qu'avec la 4G. Il faut par exemple moins d'une minute et trente secondes pour télécharger un film HD de quatre gigaoctets sur son téléphone portable.