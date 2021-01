Laval Patrimoine cherche des photos du Tour de France 1999, 1966 et 1952

Le passage du Tour de France en Mayenne aura lieu le 30 juin prochain avec un contre-la-montre de 27 kilomètres, entre Changé et Laval. En attendant de vivre ce grand moment de cyclisme, les services de Laval Patrimoine sont à la recherche de photographies du passage du Tour chez nous en 1999 et même des éditions de 1952 et 1966.

Si vous en retrouvez dans vos greniers, tiroirs et étagère, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse mail suivante : patrimoine@laval.fr. Ces documents seront utilisés "dans le cadre de la préparation d'une publication à paraître consacrée à la mémoire du Tour de France à Laval" explique la ville sur sa page Facebook.