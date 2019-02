Laval : plus de 200 personnes ont répondu à l’appel de l’union contre l’antisémitisme

Plus de 200 personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de ville de Laval ce mardi soir, mobilisées contre l’antisémitisme. Comme un peu partout en France, elles ont répondu à l’appel des différents partis politiques et associations.

"Ça suffit"! C’est par ces mots que le président de la Ligue des droits de l’homme en Mayenne a entamé son discours sur le parvis de l’hôtel de ville de Laval ce mardi. "L’antisémitisme ce n’est pas la France […], ce n’est pas une opinion, c’est un délit" poursuit Alain Vignier.

Face à lui, une foule de plus de 200 personnes qui a répondu à l’appel des différents partis politiques et associations (LR, LREM, FI, Générations, PS, Modem, PCF, GRS, UDI, EELV, Ligue des droits de l'homme, Ligue de l'enseignement…). Un appel qui fait suite à la recrudescence des actes antisémites. Ils ont augmenté de 74% l’an dernier, en un an, soit 541 actes antisémites recensés l’an dernier en France.

"Ce sont des actes très graves"

"Ce qui se passe en France et ailleurs, est inadmissible. L’antisémitisme qui est souvent plus de la bêtise qu’autre chose. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas l’histoire", déplore Françoise Marchand, membre d’Europe Ecologie Les Verts.

Le portrait de Simone Veil tagué d’une croix gammée, le philosophe Alain Finkielkraut agressé verbalement, samedi, lors d’une manifestation des "gilets jaunes" à Paris, 80 tombes profanées dans un cimetière israélite en Alsace ce mardi. "Ce sont des actes très graves", se désole Stéphane, enseignant. "Il faut que la France se réveille parce que nos valeurs sont en train d’être bafouées. Notre pays qui se dit le pays des libertés est en train de les perdre. Il faut aussi que les jeunes prennent conscience de ce qu’il se passe et je suis un peu déçu de voir très peu de jeunes dans ce rassemblement", dit-il.

"L’enjeu, c’est la lutte contre toutes les discriminations"

Après les discours, la foule a ensuite fait une minute de silence et entamé la Marseillaise. "Il est bien évident que ce qui se passe en matière d’antisémitisme et de banalisation de la haine, qu’elles qu’en soient les victimes et les cibles, est une affaire contre laquelle il y a lieu d’avoir un ressaisissement citoyen au niveau national", estime Alain Vignier. "Ce qui est inquiétant c’est la banalisation de la haine. Cette banalisation de la haine s’adresse aux juifs mais elle peut s’adresser à tous ce qui est objet éventuellement de discrimination. L’enjeu, c’est la lutte contre toutes les discriminations", conclu le président de la Ligue des droits de l’homme en Mayenne.