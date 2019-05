Laval : plus de 500 personnes à la manifestation de la fonction publique

Enseignants, personnels de santé et des finances publiques, notamment, ont défilé jeudi 9 mai contre le projet de loi de transformation de la fonction publique. La manifestation s'est terminée à la cité administrative de Laval, autour de laquelle les participants ont formé une chaîne humaine.

Plus de 500 personnes ont défilé pour la manifestation de la fonction publique, dans les rues de Laval ce jeudi 9 mai. Les participants entendaient dénoncer le projet de loi de transformation de la fonction publique. Ils redoutent une destruction des services publics ; le gouvernement défend pour sa part un projet qui devrait "moderniser" les services publics hospitaliers, territoriaux et de l'Etat.

"Un véritable ras-le-bol"

Les manifestants ont marché sur un parcours d'un peu plus de trois kilomètres, entre le square Boston et la cité administrative de Laval. Dans le cortège, beaucoup de syndicats : CGT, CFDT, FO, FSU, Sud-Solidarités, UNSA... mais aussi quelques militants de partis politiques, dont La France insoumise et le Parti communiste.

Dde nombreux enseignants étaient présents dans les rangs de la manifestation. Ils se mobilisent contre la loi "école de la confiance" portée par le ministère de l'éducation Jean-Michel Blanquer. Elle prévoit notamment une réforme de la formation des professeurs et les regroupements écoles-collèges. Tous regrettent de ne pas être consultés sur cette réforme. C'est le cas d'un directeur d'école mayennais non syndiqué, qui souhaite rester anonyme : "Dans mon école, nous faisons rarement grève : aujourd'hui, nous sommes _8 sur 12 à être venus manifester_. Ça démontre un véritable ras-le-bol. La réforme nous inquiète pour l'avenir : le futur est flou."

La manifestation s'est terminée à la cité administrative de Laval. Pendant les prises de parole des syndicats, les participants ont formé une chaîne humaine autour des locaux de la cité administrative.