EN IMAGES - Laval : plus de 80 personnes dans la rue aux côtés de Yaya, livreur Uber Eats victime de racisme

Plus de 80 personnes défilent ce samedi 3 juillet dans le centre-ville de Laval pour dire "non au racisme". L'appel à la mobilisation a été lancé par Yaya Guirassy et ses collègues. Yaya, livreur Uber Eats, a été victime de racisme en mai dernier. Lors d'une course, une cliente lui a envoyé le message : "Dépêche-toi esclave". Associations, élus et Lavallois sont venus soutenir le trentenaire dans la rue.

Dans le cortège, Rammeh, aussi livreur Uber Eats, est vêtu d'un T-shirt blanc. "C'est _un message de paix_. Nous sommes différents mais c'est une richesse pour tout le monde. On peut échanger sur nos cultures. On veut vivre en paix avec vous", explique-t-il.

Yaya (2ème en partant de la droite) est soutenu par des associations comme la Ligue des Droits de l'homme et Métissaj. © Radio France - Aurore Richard

"Ce rassemblement me touche énormément. _Je me sens soutenu_, même des élus sont là. Je commence à aller mieux, petit à petit, je continue à voir une psychologue mais ce n'est pas fini", confie Yaya Guirassy.

"Nous sommes tous Mayennais"

Pour l'instant, le jeune homme n'a pas repris le travail, il lui arrive de faire une course de temps en temps mais c'est très rare. "Il n'est pas encore assez à l'aise", nous confie l'un de ses amis.

Yaya Guirassy a déposé plainte le lendemain de cette affaire, le 15 mai et depuis, il n'a pas de nouveau. Il aimerait savoir si la cliente qui lui a envoyé ce message a été entendue. "Cela ne changera pas ses idées, la plainte ne réglera rien. Il faut que cette femme change sa vision des choses, qu'on lui parle des droits de l'homme", estime Mohamed, l'un des manifestants.