Laval : près de 2 300 manifestants dans deux cortèges contre la réforme des retraites ce mardi

Nouvelle journée de mobilisation à Laval ce mardi 17 décembre, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Les syndicats n'ont pas réussi à se rassembler. Deux cortèges se sont donc succédés et ils réunissent près de 2 300 personnes.

CFDT, CFTC et UNSA sont descendus dans la rue à cause d'un âge d'équilibre prévu par le gouvernement à 64 ans.

Laval, France

2 300 manifestants défilent contre la réforme des retraites à Laval ce mardi 17 décembre mais en deux cortèges. Le matin, les syndicats CFDT, CFTC et UNSA réunissent un peu plus de 300 personnes pour leur première mobilisation.

C'est beaucoup plus pour l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires qui rassemble 2 000 personnes. Impossible de faire front commun contre cette réforme.

Le point de blocage : l'âge-pivot à 64 ans

Les syndicats CFDT, CFTC et Unsa sont pour la première fois dans la rue contre cette réforme car la ligne rouge est franchie. On l'entend dans le cortège, c'est non à l'âge d'équilibre voulu par le gouvernement qui est de 64 ans.

Stéphane Cadoret de la CFTC en Mayenne aurait aimé pouvoir donner son avis sur cet âge d'équilibre. "La CFTC demande aujourd'hui à être en capacité de négocier sur ce point entre partenaires sociaux", explique-t-il.

L'âge-pivot, la pénibilité au travail et le montant minimum de la retraite sont des points de blocage pour CFDT, CFTC et UNSA. © Radio France - Aurore Richard

Pas d'âge précis en tête pour la CFTC alors que c'est très clair pour Mélanie Allain de la CFDT dans notre département :

On laisse à 62 ans comme c'était prévu ! Les efforts ont déjà été faits, les gens ont déjà donné.

Pour la CFDT, il faudrait aussi augmenter le montant minimum de la retraite mais toute la réforme n'est pas à jeter.

L'intersyndicale réclame un retrait total de ce projet de réforme

En revanche, pour le deuxième cortège de la journée, mené par l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires. Le mot d'ordre et slogan est bel et bien : retrait.

"Le projet est mauvais et il n'est pas juste sinon il ne donnerait pas la possibilité aux policiers d'avoir un régime spécial. C'est bon pour tout le monde ou c'est bon pour personne. La réponse, c'est qu'il n'est bon pour personne. On veut le retrait, un point c'est tout", selon Sébastien Lardeux de FO en Mayenne.

L'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation contre cette réforme dès ce jeudi 19 décembre à Laval. © Radio France - Aurore Richard

Tant qu'il n'y a pas de retrait, la grève continue. Le gouvernement parle de "prise d'otage" alors que les vacances de Noël sont imminentes. Des termes qui ne passent pas pour Véronique Heisserer de la CGT Education :

C'est scandaleux de dire une chose pareille, c'est le gouvernement qui a fixé le calendrier. Comment peuvent-ils dire cela ? Nous, les salariés, on a tout à perdre. Comment peuvent-ils croire que cela nous amuse ? On perd des journées de salaire.

Selon Valérie Heisserer, une trêve risque de fragiliser le mouvement. Les syndicats réformistes CFDT, CFTC et Unsa ont eux déjà choisi de faire une pause à Noël. S'il n'y pas d'avancée sur l'âge d'équilibre, ils descendront à nouveau dans la rue dès le 1er janvier.

L'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires appelle à un nouveau rassemblement ce jeudi 19 décembre à 16h30 devant la mairie de Laval.