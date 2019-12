Retraites : près de 500 manifestants à Laval pour cette nouvelle mobilisation contre la réforme

Laval, France

Près de 500 manifestants se sont mobilisés une nouvelle fois contre la réforme des retraites ce samedi 7 décembre à Laval. C'est beaucoup moins que jeudi où ils étaient plus de 3 000 mais ce samedi, dans le cortège, il y avait des profils différents, des personnes qui ne pouvaient pas être présentes en semaine.

Aux cotés des syndicats ce samedi, il y avait le secteur privé avec des commerçants et également des étudiants qui ne pouvaient manquer des cours obligatoires, c'est le cas de Solène :

J'avais cours jeudi, ce sont des cours un peu spéciaux, on a des contraintes de rendu de projet donc je n'ai pas pu venir même si j'en avais envie. Le samedi, c'est bien, c'est plus pratique même s'il y a moins de monde, moins de grévistes.

Il y avait aussi des professionnels avec beaucoup de contraintes comme les assistants maternels. "On peut surtout participer le samedi parce qu'on ne veut pas forcément embêter les parents la semaine. On ne veut pas se mettre les parents en porte-à-faux, ni le Conseil Départemental ni la CAF. On est surveillé de partout", analyse Mickaël Guérin, assistant maternel à Renazé.

Il y avait une dizaine d'assistants maternels pour cette manifestation ce samedi à Laval. © Radio France - Aurore Richard

Plusieurs assemblées générales sont organisées par les syndicats FO, CGT, FSU et Solidaires ce lundi 9 décembre dans notre département : à Evron à 17 heures à l'Union locale FO et CGT, à Mayenne à 19 heures à l'ancienne mairie, à Laval à 19 heures à l'UD CGT et à Craon à 19 heures à l'école Erik Satie.