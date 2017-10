Laval : Saint-Julien, l'îlot de la discorde

L'îlot Saint-Julien a alimenté le dernier atelier de la cité consacré au centre-ville, c'était jeudi soir (12 octobre). Ce vaste site a été vendu par la ville à des promoteurs immobiliers.

De jeunes parents d'élèves des écoles Michelet et Alain qui sont à proximité de l’îlot Saint-Julien ont brandi une pétition de leurs enfants. Ils trouvent d'abord que le projet immobilier de cet îlot est inadapté et qu'il ne fait pas rêver avec tous ces nouveaux bâtiments qui vont venir obscurcir la rue Sainte Anne. Des logements neufs, à l'angle du quai et de la rue Sainte Anne, et un autre bâtiment neuf sur l'actuel parking de cette rue. Autre point de discorde : la disparition de l'actuel parking. Ce déclassement du parking fait l'objet d'une enquête publique qui va se terminer le 19 Octobre . Les parents n'auront plus de places pour s'arrêter le temps de déposer leurs enfants à l'école. Et puis il y a le parc Saint Julien. Ils ont peur qu'il se réduise comme peau de chagrin , qu'on abatte des arbres et qu'il ne soit plus accessible.

Un manque de concertation

François Zocchetto leur a répondu que l'"on était loin du permis de construire" et que "la concertation existait puisqu'il était là avec eux." Sur le projet , le Maire a rappelé qu"'il était temps de s'occuper de cette friche, et qu'il faut densifier la ville et stopper l'étalement urbain". Xavier Dubourg, le premier adjoint en charge de l'urbanisme a précisé pour le jardin que c'était déjà une propriété privée ouverte et que dans la négociation il était prévu que le jardin reste accessible. Quand aux arbres "si certains sont coupés ils seront replantés plus loin". Enfin pour le parking, "rien n'est décidé, on peut reculer aussi l'immeuble et trouver des places ailleurs." La prochaine réunion publique sur le centre de Laval aura lieu le 8 novembre.