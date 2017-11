Laval : Sylvie Deslandes, ambassadrice de la cause des femmes est décédée

On la savait très malade. Sylvie Deslandes est décédée mercredi après-midi à l'âge de 64 ans. Cette ancienne adjointe de Guillaume Garot n'était peut-être pas très connue du grand public, mais c'était l'ambassadrice de la cause des femmes.

Sylvie Deslandes était une ancienne adjointe de Guillaume Garot à la mairie de Laval, adjointe chargée de l'égalité Hommes / femmes et de la lutte contre les discriminations. En 2008 elle était en deuxième position sur la liste de Guillaume Garot qui allait ravir la ville à François d'Aubert. Pour le grand public, Sylvie Deslandes, médecin généraliste, était au départ assez peu connue car elle n'avait jamais fait de politique avant.

"Elle a réellement fait avancer la cause des femmes à Laval"

Cependant pour Guillaume Garot, Sylvie Deslandes était une évidence et pendant tout son mandat elle n'a eu de cesse de défendre ses idées pour la cause des femmes. "Elle a fait de la journée du 25 novembre, journée mondiale de la lutte contre la violence faites aux femmes, un jour d'actions pour que les Lavallois mesurent l'ampleur de ce phénomène dans notre société, pour inciter les victimes à porter plainte et faire en sorte qu'elles soient défendues, prises en charge. Elle a réellement fait avancer la cause des femmes à Laval. Nous considérions tous que dans notre équipe municipale, l'égalité entre les hommes et les femmes était un vrai sujet, un vrai enjeux de l'action publique. Sylvie s'était engagée avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de coeur et beucoup de conviction dans cette cause" explique Guillaume Garot.

Quand Sylvie Deslandes évoquait la journée internationale de la femme en mars 2013 sur France Bleu Mayenne

En Novembre 2010, à son initiative, 166 silhouettes blanches ont été installées en centre-ville à Laval pour rendre hommage aux 166 femmes décédées en France cette année-là sous les coups de leur conjoint. Il y a également eu la magnifique exposition à la Scomam en 2013 "femmes en résistance», les 200 photos de Pierre Yves Ginet, une exposition qui fait le tour du monde et qu’elle fait venir à Laval avec ces témoignages poignants partout dans le monde de femmes qui résistent, militent et survivent. En 2010 elle impose plus de noms de rues au féminin dans Laval. Ainsi tout le quartier et nouveau lotissement de la Bretonnière à Grenoux devient un quartier au féminin. Quatre rues pour mettre à l’honneur Marie Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir (qui ont œuvré pour l’émancipation féminine) et deux artistes Camille Claudel et Séraphine de Senlis.

Je poste de nouveau ce message publié en mars dernier afin de rendre hommage à Sylvie Deslandes ancienne adjointe à @Laval_la_Ville qui vient de nous quitter. Toutes mes condoléances à son mari, ses trois filles, sa famille et ses proches. https://t.co/m87bwzJmiP — François ZOCCHETTO (@fzocchetto) November 30, 2017

On rappellera également que la médecin était aussi engagée dans la lutte contre la désertification médicale. Sylvie Deslandes a été une des premières à accueillir des internes au sein de son cabinet médical pour leur donner envie de s'installer en Mayenne.