Laval : un an après l'incendie et la générosité des clients, Sébastien et Isabelle rouvrent leur boulangerie !

Laval, France

Un couple de boulangers à Laval a le sourire ! Leur commerce a brûlé le 12 août dernier, avenue d'Angers. Grâce à l'élan de solidarité des voisins et des clients, Aux Plaisirs de la Gourmandise rouvre ses portes ce mardi 30 juin.