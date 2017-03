Laval : un défilé solidaire avec des vêtements recueillis par Emmaüs et Le Relais

Lancé par Emmaüs 53 et Le Relais, le défilé de mode solidaire dans un centre commercial lavallois a attiré les curieux. Dix modèles ont porté une vingtaine de tenues triés, recueillies par les associations et surtout retravaillées par des couturiers.

C'est avec les vieux tissus que l'on fait les plus belles tenues. Le slogan d'hier était clair : il ne faut plus jeter ses vêtements, mais les trier. En clair les déposer dans les bornes Le Relais ou à Emmaüs. Les deux associations ont organisé pour la première fois ce défilé de mode solidaire. Un moyen d'inciter à recycler ses vêtements usés que les Français jettent trop souvent. "Si l'on arrête de mettre à la poubelle ces 4 kilos par habitant et par an, on peut créer 80 emplois en Mayenne en insertion ou pour aider les gens, c'est énorme !" explique Fanny Pirotais, coordinatrice réemploi à Emmaüs 53, où les vêtements seraient vendus à petits prix.

La jupe est composée de sept chemises pour hommes ! © Radio France - Fabien Burgaud

"C'est un truc de ouf !, sourit encore Justine Cribier, prix de l'élégance lors de l'élection miss Mayenne en 2016. Les gens sont surpris par ce qu'on fait des vêtements". Les 9 couturiers bénévoles ont fait fort : des robes faites de rideau, des vestes en jean sans aucune fermeture éclair, etc. Rien ne se perd tout se transforme, et le message semble être passé parmi les dizaines de curieux venus voir les 3 défilés de la journée. La première opération du genre est un succès qui devrait en appeler d'autres.