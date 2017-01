Laval : un match de foot entre les Francs Archers et les migrants de l’AFPA

Une rencontre pas comme les autres ce mercredi aux Pommeraies, à Laval. Les footballeurs du club des Francs Archers ont taquiné le ballon avec des migrants arrivés à Laval en octobre dernier.

Ils sont Soudanais, des Afghans ou Erythréens et sont arrivés de la jungle de Calais il y a un peu moins de 3 mois. Ce mercredi, ils ont participé à un match solidaire. C'est Nerma Crnic qui a en eu l'idée avec son groupe de bénévoles. Cette lavalloise de 26 ans, ancienne réfugiée Bosniaque, donne aujourd'hui des cours de français aux migrants de l'AFPA.

Nerma Crnic, l'une des organisatrice du match © Radio France - Claudia Calmel

Et pour elle, ce match a permis aux jeunes migrants de se changer un peu les idées : « ça leur permet de sortir un peu de leur cadre quotidien. Ils passent quasiment toutes leurs journées à l’AFPA. Après tout ce qu’ils ont vécu dans la Jungle de Calais, ils sont contents de côtoyer de nouvelles personnes. Ce leur permet d’éviter de déprimer, ils réfléchissent beaucoup quand ils n’ont rien à faire. »

C'est Sefik Crnic, le père de Nerma qui a donné le coup d'envoi de la rencontre. Tout un symbole pour cet ancien réfugié bosniaque est arrivé en France il y a 24 ans et qui a intégré l'équipe de foot des Francs Archers dans la foulée : « Quand je vois ces jeunes migrants sur le terrain, je me revois il y a plus de 20 ans. Le foot a beaucoup aidé à mon intégration, entre-autre pour apprendre le français… Surtout pendant les 3ème mi-temps ! »

Sefik Crnic, ancien joueur des Francs-Archers © Radio France - Claudia Calmel

Pour Julie, une des bénévoles qui aide les migrants de l'AFPA, ce match de foot qui va un peu plus loin qu'une simple séance de sport : « Ça leur fait du bien de se défouler, de rencontrer des mayennais et de voir qu’ils ne sont pas totalement invisibles et transparents, qu’ils font eux aussi partie de la société. »

Ce match entre les migrants de l’AFPA et les Francs Archers de Laval s'est achevé sur un 2 but partout. A l’issue de la rencontre, les participants ont partagé un verre de l’amitié. Et les joueurs des Francs Archers ont offert des vêtements et des équipements de sport aux résidents de l’AFPA.