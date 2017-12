Laval : un nouveau système d'alerte par SMS et mails en cas de catastrophe

Depuis une semaine les habitants de Laval sont invités à laisser leur coordonnées pour recevoir des SMS ou des mails d'alerte en cas d'intempérie ou de catastrophe. 30.000 exemplaires d'un document d'information sur les risques majeurs, viennent d'être aussi distribués.

La ville de Laval se dote d'un nouveau système d'alerte pour ses habitants. Depuis dix jours, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la mairie afin de recevoir des SMS ou des mails en cas d'accidents ou d'intempéries (inondations, risques industriels). Le service est gratuit mais payant en revanche pour la mairie, qui verse 3.000 euros chaque mois à l'opérateur Orange. Anne-Sophie Lespiauc est la directrice du secrétariat général de la ville.

Feux de forêts et glissements de terrain

Parallèlement à ce nouveau système d'alerte, la mairie de Laval vient de distribuées 30.000 livrets violets, un document d'information communale sur les risques majeurs pour adopter les bons réflexes. Au-delà des inondations ou de la canicule, on y apprend que la ville de Laval est concernée par des risques que l’on n’imaginait pas forcément. Par exemple, les mouvements de terrain ou les écroulements. Ce genre d’événement a déjà eu lieu dans la Grande Rue en 2001 et rue de la Haute Chiffolière en 2002. Cette même année, un glissement de terrain a endommagé la route départementale 1, rue du bas des bois, sur la rive droite de la Mayenne.

Un autre risque majeur selon le document : les feux de forêts. À cause de la sécheresse en 1976 et 1973, il y avait eu des départs de feu dans le Bois de l'Huisserie. Le Bois Gamats est aussi concerné au sud de Laval. Dans ce cas-là la mairie conseille de fermer les volets de votre maison si vous habitez à côté et de boucher toutes les entrées d'air de votre logement avec des chiffons mouillés. Ces accidents n'arrivent que très rarement mais on n’est jamais trop prudent. C'est la philosophie de ce document.

Des bons réflexes à avoir

La mairie conseille d'avoir en permanence des équipements de première nécessité dans un sac accessible à toute la famille.

Une radio à piles (avec piles de rechange) >> Écouter France Bleu Mayenne, radio de service public sur les fréquences 93.3 et 96.6

(avec piles de rechange) >> Écouter France Bleu Mayenne, radio de service public sur les fréquences 93.3 et 96.6 Une lampe torche (avec piles de rechange).

(avec piles de rechange). Les photocopies des papiers administratifs (carte d'identité, carnet de santé etc).

(carte d'identité, carnet de santé etc). Un double des clés de voiture et de maison .

. De l'argent liquide .

. Des bouteilles d'eau

Barres de céréales, fruits secs .

. Aliment et produit d'hygiène.

Couverture.

