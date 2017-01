Laval : un projet d'habitat groupé pour seniors

C'est un projet lancé par une Berthevinoise de 63 ans, Marie-Christine. Elle a entendu parler de ces seniors qui décidaient d'habiter ensemble, il y a une dizaine d'années, en découvrant des reportages à la télévision. Et depuis, le projet a fait du chemin dans sa tête.

Marie-Christine est une dynamique sexagénaire, pour qui l'heure de la retraite n'a pas encore sonné. A 63 ans, elle exerce toujours son métier de comptable. Un métier mais aussi un mari, un fils qui habite près de Rennes, une famille à Paris, Grenoble et dans la région de Nice, mais aussi beaucoup d'activités. Pas question pour elle de passer sa retraite dans une maison spécialisée, car elle aime sa liberté : " les maisons familiales, de retraite, les maisons médicalisées sont sûrement très bien, mais on nous impose les enfants qui arrivent pour jouer à la marelle, pour faire de la lecture avec nous...je trouve ça très bien, mais là, on pourra décider nous-mêmes de ce que l'on veut faire de nos loisirs."

Un immeuble séparé en appartement ou encore plusieurs petites maisons construites sur le même terrain

C'est le principe de l'habitat groupé. Vivre ensemble, avec des espaces communs (cuisine, jardin, salle de sports, de loisirs) mais aussi et surtout des espaces privés. Chacun a son appartement ou sa maison. Quand on a envie de se voir, de faire des choses ensemble, et bien on les fait, si on ne veut pas, on ne les fait pas. Marie-Christine tient à son indépendance, et son mari aussi. Et puis l'avantage aussi des habitats groupés, c'est bien évidemment les économies que l'on fait, car on mutualise les dépenses au maximum.

Jusqu'à 10 personnes

Marie-Christine cherche donc jusqu'à 10 personnes, des couples ou des personnes seules, qui sont prêtes à se lancer dans cette aventure. Plutôt des seniors. Il faut bien sûr trouver le bon endroit, Marie-Christine a déjà une idée en tête, ou plutôt un terrain en tête, 1.000 mètres carrés près du Centre Hospitalier de Laval. Si vous êtes intéressés par ce projet, et bien vous pouvez contacter Marie-Christine par courriel ladocevita@free.fr