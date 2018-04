Laval, France

L'association rassemble des riverains et des parents d'élèves de ce quartier proche de la Préfecture. Elle veut que le parc Saint-Julien reste un parc public, elle s'inquiète aussi de la construction d'immeubles d'habitation de 17 mètres de haut. Pour rappel, la ville de Laval et l'hôpital ont vendu tout le site à une fondation et à un promoteur immobilier sarthois. La Fondation Saint-Julien veut remettre la Chapelle Saint-Julien en état pour la rouvrir aux habitants, elle veut aussi rénover les bâtiments existants pour en faire 5 pôles : un internat pour garçon, un accueil périscolaire, une résidence sénior, une maison médicale et un bar associatif. Le promoteur immobilier, le groupe Lelièvre, veut lui construire deux immeubles d'habitation, un à l'angle de la rue Sainte-Anne et du quai Paul Boudet et l'autre à la place de l'actuel parking de 25 places rue Sainte-Anne.

Un référé suspension et un recours pour excès de pouvoir déposés devant le tribunal administratif de Nantes

La Fondation veut lancer les travaux de rénovation de la toiture de la Chapelle Saint-Julien le mois prochain, des barrières de chantier ont d'ailleurs été installées dans le parc. Quand à la rénovation de l'ancien hôpital, le chantier pourrait commencer avant l'été ou à la rentrée. La Fondation aimerait que tout soit terminée pour la rentrée 2020. L'association "Laval vivre vert" ne l'entend pas de cet oreille et compte bien jouer les trouble-fêtes. Une pétition lancée sur internet a recueilli 1000 signatures.

Les barrières de chantier derrière la Chapelle © Radio France - Stéphanie Denevault