Laval : une centaine de psychologues font entendre leur colère face à un projet du gouvernement

Une centaine de psychologues a manifesté ce jeudi 10 juin devant la préfecture de Laval. Elles dénoncent un arrêté et une circulaire du gouvernement qui imposent une prescription du médecin pour le remboursement des séances chez le psychologue. Les secteurs privé et public étaient mobilisés.

De nombreuses psychologues ont manifesté à Laval ce jeudi 10 juin pour la première fois : "l'heure est très grave", confie l'une des manifestantes. Un arrêté et une circulaire du gouvernement ont déclenché leur colère : pour être remboursées, les séances chez un psychologue devront être prescrites par un médecin. Un rassemblement était organisé devant la préfecture de Laval et a réuni une centaine de personnes.

Les manifestantes dénoncent la perte d'autonomie de leur profession avec ce projet du gouvernement. © Radio France - Maïwenn Bordron

Des soins psychiques "à deux vitesses"

Catherine Langouet exerce comme psychologue à Laval depuis 33 ans et c'est la première fois qu'elle descend dans la rue manifester. "On craint les incidences sur nos professions et sur l'éthique", pointe-t-elle du doigt. Dans le viseur des manifestants : un arrêté du 10 mars et une circulaire du 17 mai pris par le gouvernement, sans concertation avec la profession. Les psychologues ont donc le sentiment d'être mis face au fait accompli et dénonce un assujettissement aux médecins. "Il est clairement stipulé : tous les patients qui seront exclus du dispositif. On estime que c'est gravissime. Ça écarterait bon nombre de personnes qui sont déjà sous traitement. Ceux qui ont déjà consulté des psychiatres seraient écartés de ce dispositif. C'est comme si c'était une sorte de soin psychique à deux vitesses. Ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le seraient pas", dénonce Catherine Langouet.

Ce dispositif de remboursement de séances chez le psy concerne également les enfants. Ils sont de plus en plus nombreux à être en détresse psychologique avec le contexte de crise sanitaire. Mais selon les manifestantes, le gouvernement impose des critères trop restrictifs pour ce "forfait psy".

Il faut que les parents et les familles soient libres de choisir le praticien et la méthode.

Vanessa Pinson, psychologue de l'éducation nationale

Ce "forfait psy" comprend par exemple 10 séances remboursées chez le psychologue. "Qu'est-ce qui fait que ce serait réglé avec 10 séances ? Donc, il me semble qu'on est sur quelque chose d'un peu formaté et on laisse pas la question du temps aux patients et notamment à l'enfant", souligne Vanessa Pinson, psychologue de l'éducation nationale, qui travaille en école primaire et en collège à Laval. Elle dénonce aussi la "question de la confidentialité". "On multiplie les interlocuteurs pour les enfants. Les enfants devraient donc expliquer ce qui se passe à leurs parents, expliquer ce qui se passe aux médecins pour ensuite pouvoir commencer un travail avec un psychologue", déplore-t-elle.