Laval : une chapelle du XVIIè et une muraille d'un rempart du XVè siècle trouvés au cours de fouilles archéologiques

Avant de lancer la refonte de la place du 11 novembre à Laval, dans le cadre du projet du "Coeur de ville", un diagnostic archéologique a été engagé depuis fin mars. Plusieurs trouvailles ont déjà été faites alors qu'il reste encore deux mois et demi de fouilles.

C'est une nouvelle étape pour le projet "Coeur de ville" de Laval, projet qui prévoit la refonte complète de la place du 11 novembre. Les travaux n'ont pas encore commencé sur cette place mais un diagnostic archéologique a débuté fin mars. Cinq archéologues sont là jusqu'à la mi-juin. Le résultat permettra de savoir s'il faut approfondir les fouilles ou si la phase des travaux peut être enclenchée.

Pour l'instant, les archéologues ont fait des trouvailles intéressantes mais des trouvailles attendues. Il y aura 15 tranchées au total et quatre ont déjà été creusées. Sur le parvis de la Poste, le mur entier d'une chapelle du XVIIème siècle a été mis au jour.

Cinq archéologues sont sur le terrain jusqu'à la mi-juin. Ils ont 15 tranchées à réaliser place du 11 novembre. - Service archéologique de la ville de Laval

Ce mur a très vite été repéré au milieu des remblais et son niveau de conservation a surpris Samuel Cholet, le responsable du service archéologique de Laval.

Une muraille d'un rempart datant du XVème siècle

Il s'attendait à trouver cette chapelle, elle apparaissait sur des plans. La découverte sur le parvis de l'hôtel de ville n'a pas été une grosse surprise non plus :

On aurait vraisemblablement des éléments du rempart du XVème siècle qui, à la fin du Moyen-Âge protégeait le quartier de rivière"

En revanche, Samuel Cholet a été étonné de la profondeur de cette muraille. "Elle a été construite à une époque où les niveaux de sols étaient beaucoup plus bas et donc, leurs niveaux d'apparition ont pu varier, pouvant atteindre parfois plus de deux mètres de profondeur", explique le responsable du service archéologique.

Des analyses vont bientôt permettre de mieux dater ce vestige et puis, à la mi-juin, la Direction Régionale des Affaires Culturelles choisira d'approfondir les fouilles ou non.