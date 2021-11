Laval : une femme enceinte transportée en urgence jusqu'à Vannes faute de place disponible

Près de 200 kilomètres. C'est la distance qu'a dû parcourir, depuis Laval jusqu'à Vannes, une femme enceinte de jumeaux, lundi 8 novembre, dans la soirée.

Le docteur Anthony Millet, chef du Samu de la Mayenne, raconte : "C'est une dame qui a consulté aux urgences obstétricales parce qu'elle avait une menace d'accouchement prématuré. Elle était à 30 semaines d'aménorrhée, donc il fallait qu'on la rapproche d'une maternité de niveau 3", c'est-à-dire un établissement disposant, entre autres, d'un système de réanimation néonatal. Or, un tel lieu, "autour de nous c'est à Angers, Rennes, Poitiers, Tours, au Mans. Il n'y avait aucune place dans ces centres, donc on a été obligés de la transférer à Vannes, àplus de 190 kilomètres de Laval !"

4h30 d'intervention, une patiente "atteinte psychologiquement par cette situation"

"On est partis à équipe complète : _ambulancier, infirmier, médecin, pour 4h30 d'intervention_, le temps d'aller, de déposer la dame" au centre hospitalier de Vannes, "et de revenir à Laval. Elle n'était pas du tout prête à ça, elle n'avait pas ses affaires, son mari s'est retrouvé devant le fait accompli, d'avoir sa femme qui parte à 190km de son domicile, donc elle était psychologiquement atteinte par cette situation" détaille le médecin.

A bord du véhicule, il n'y avait "pas de couveuse" pour se préparer à accueillir les jumeaux qui pouvaient arriver d'un instant à l'autre. "C'était un transfert à risque. Cela peut se reproduire et ça peut encore se dégrader, on est à des choses inimaginables : des fermetures de services d'urgences, des transferts lointains... J'ai l'impression qu'on n'est pas au pire de ce qui pourrait arriver" s'inquiète l'urgentiste.

Des équipes épuisées

Et d'ajouter : "On ne voit pas d'améliorations, _on essaye de colmater les brèches, avec des équipes qui commencent à s'épuiser_, et des solutions qui ne viennent pas ou en tout cas elles ne viennent pas assez rapidement. Tout le monde peut être patient à un moment donné ! Il faut se rendre compte de la situation dans laquelle on est."

Quant à la patiente enceinte, "elle est toujours à Vannes, je ne sais pas si elle a accouché" a déclaré le docteur Anthony Millet à France Bleu, mardi 9 novembre dans l'après-midi.