Laval : une importante coupure de courant dans le centre-ville

Plus de lumière, plus d'électricité dans une partie du centre-ville de Laval, rive droite. Notamment, la place de la Trémoille et la rue des Déportés sont touchées. Jusqu'à 500 clients ont été impactés. Ils étaient encore 140 dans la soirée.

Les équipes d'Enedis sont à pied d’œuvre sur le transformateur d'une armoire électrique située au niveau du palais de Justice, rue des Déportés pour tenter de rétablir le courant au plus vite. Enedis espère qu'à 21 heures l'électricité sera revenue dans les foyers concernés par cette panne.