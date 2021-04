Laval : une manifestation anti-confinement avortée...devant France Bleu Mayenne !

Neuf personnes avaient prévu de se réunir ce samedi après-midi devant les locaux de France Bleu Mayenne à Laval. Les militants anti-confinement, anti-masques et anti-médias ont été contrôlés et éconduits par la police peu avant 16h. Ils n'avaient pas déclaré leur rassemblement en préfecture.

Une manifestation contre le confinement avortée à Laval (Mayenne) ce samedi. Neuf personnes avaient prévu de se rassembler devant nos locaux de France Bleu Mayenne, un peu avant 16h. Des militants anti-couvre-feu, anti-masques, anti-5G et anti-médias.

Ils ont été contrôlés par la police avant d'atteindre leur lieu de rendez-vous. Six personnes seront poursuivies pour participation à une manifestation non déclarée. Une personne a été verbalisée pour non port du masque.