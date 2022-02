Laval : une vidéo et un témoignage d'accidenté au tribunal pour limiter les chiffres de la sécurité routière

Une vidéo et un témoignage pour frapper fort. Alors que les chiffres de la Sécurité routière ont été dévoilé vendredi dernier par la Préfecture de la Mayenne, un nouveau dispositif va entrer en vigueur dans deux semaines au tribunal correctionnel de Laval : lorsqu'un prévenu est jugé pour la première fois pour un délit routier, que ce soit pour une conduite sous un état alcoolique ou conduite sous stupéfiants, commise pour une première fois, une courte vidéo sera retransmise avant d'avoir un témoignage d'accidenté de la route, une demi-heure avant la notification du tribunal correctionnel. C'est une première dans le département.

"Les conséquences sont extrêmement lourdes"

Pendant cette demi-heure, une courte vidéo est d'abord diffusée, intitulée "L'annonce", celle d'un gendarme qui raconte comment il annonce le décès d'un proche à la famille. "Nous savons tous, quand nous côtoyons des policiers et des gendarmes, que la mission la plus difficile est celle d'aller annoncer à une famille un décès intervenu notamment sur la route", commente Céline Maigné, procureur de la République de Laval, "parce qu'en fait la personne qu'on a vu partir le matin, faire du vélo ou aller à l'école, ne rentrera pas. Ces gendarmes vont vraiment transformer la vie des gens à qui ils vont parler en une seconde", affirme-t-elle.

La procureur de la République de Laval, Céline Maigné, lors du point presse sécurité routière le 4 février dernier. © Radio France - Alexandre Frémont

Et puis, il y a ce témoignage d'un accidenté de la route, un intervenant départemental de la sécurité routière bénévole. "Cette vidéo et ce témoignage vont pouvoir leur préciser quelles ont été les conséquences, du fait que quelqu'un ai choisi de prendre le risque de prendre sa voiture en ayant consommé de l'alcool", commente Céline Maigné, procureur de la République de Laval. Elle prend l'exemple de l'alcool mais il y a aussi les stupéfiants qui peuvent conduire à des risques très graves et ces petits risques pris peuvent avoir de lourdes conséquences.

"Il est temps que tout le monde se rende compte que oui c'est important, même en n'ayant pas consommé beaucoup d'alcool, car les dégâts, pour soi-même lorsque l'on est concerné par l'accident et pour ceux qui sont touchés autour, le passager, la voiture d'en face, le vélo, le piéton qu'on n'a pas vu, ces conséquences-là sont extrêmement lourdes et c'est ce que va nous expliquer ce grand témoin", continue la procureur.

Agir avant l'accident mortel

Ce dispositif permet de frapper fort dans la tête du prévenu et tentera de prévenir l'accident avant qu'il ne survienne. "C'est la prise de conscience que quand on est sur la route, on peut représenter un danger", affirme Ronan Lhermenier, directeur des services du cabinet du préfet de la Mayenne, "un danger mortel, cette route on la partage et il est important d'être tous responsable sur la route", conclut-il.

Ronan Lhermenier, directeur des services du cabinet du Préfet de la Mayenne, lors du point presse sécurité routière le 4 février dernier. © Radio France - Alexandre Frémont

Autre action en collaboration avec le tribunal : celle de fournir au prévenu, en même temps que sa suspension administrative de permis, sa convocation au tribunal.