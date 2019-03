Laval Virtual : 300 ouvriers pour la préparation du salon !

Laval, France

Du mercredi 20 mars au dimanche 24 mars, les Mayennais ont rendez-vous avec la réalité virtuelle à la salle polyvalente. Le salon Laval Virtual ouvre dans deux jours pour les professionnels et au grand public à partir de samedi. En attendant, on s'affaire pour installer les 300 stands.

300 salariés ... au taquet !

Entre les allées c'est un défilé de chariots élévateurs avec des palettes des cartons. Franck Poirier est machiniste pour la ville de Laval. Entre le festival des 3 éléphants et le Chainon Manquant, l'homme a l'habitude des grands événements. "Cela fait dix ans que je travaille ici et c'est avec joie que l'on voit toutes les innovations en avant-première" sourit Franck Poirier. Les ouvriers sont des spectateurs privilégiés mais pour autant pas le temps de chômer. Cette année, Raphaël de la société nantaise Amexpo, livre 140 mètres cubes de tabouret, de comptoirs et de tables. "D'années en années, le temps d'installation est de plus en plus court. Il faut être efficace et précis. Les accès sont de plus en plus compliqués, les places pour stationner sont aussi de plus en plus dur à trouver" note ce professionnel qui travaille avec un salarié et des intérimaires sur le salon.

Au total, 300 salariés travaillent d'arrache-pied pour être dans les temps. Nicolas Bernard est un des coordinateurs de ce vaste chantier. Il travaille pour la société 3 Événements. "On s'amuse bien oui (rires). On fait des bonnes journées, de 8h à 21h. Le cerveau doit réussir à faire plusieurs choses en même temps. Les premiers à intervenir pour l'installation d'un tel salon sont les électriciens et les gens qui installent internet. Il faut câbler sous la moquette notamment" développe Nicolas Bernard. L'anglais est fréquemment utilisé dans la salle polyvalente avec les partenaires étrangers. Après le salon, tout ce beau monde aura jusqu'au 28 mars pour tout démonter.