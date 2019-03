Laval Virtual : quelle place pour les entreprises françaises sur le marché de la réalité virtuelle ?

Laval, France

Sous les chapiteaux, les entreprises américaines font souvent face aux entreprises asiatiques ou françaises. Beaucoup créent des environnements en trois dimensions pour tous types de secteurs : la santé, l'éducation mais aussi la Défense. D'après Érik Geslin de la société Asterion VR qui créée des jeux de simulations pour les forces spéciales françaises et américaines, notre pays a été un véritable fer de lance de la réalité virtuelle. "Il y a une vision assez scientifique qui a été portée par la France, via la ville de Laval, pendant une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui la réalité virtuelle se démocratise, le marché est donc devenu international, tout le monde grossit. Nous sommes moins en pointe que nous l'étions dans le passé, mais on avance" explique ce professionnel.

L'argent, nerf de la guerre

L'Asie avec la Chine et la Corée notamment, se sont lancées dans cette aventure avec une explosion du nombre d'entreprises au début des années 2000. Cette concurrence étrangère a un avantage que l'Europe n'a pas forcément : l'argent. Pierre Foubert est ingénieur d'affaire chez HRV Simulation, une entreprise lavalloise qui mesure la pénibilité au travail en captant les mouvements du salarié. "C'est vrai que les sociétés françaises n'ont peut-être pas la même capacité financière mais on se démarque dans la créativité de nos applications. Donc on ne se positionne pas forcément sur des technologies de développement Hardware mais plutôt sur du développement logiciels. On peut tirer largement notre épingle du jeu en intégrant de l'intelligence dans les logiciels" analyse Pierre Foubert.

La France mise sur la créativité

Les entreprises françaises misent donc sur la créativité pour se démarquer du marché américain et du marché asiatique. Cela passe par un travail approfondi de Recherche et de Développement (R&D) dans la réalité virtuelle. "Localement nous sommes présents et nationalement de plus en plus" avance Julien Ranchoux, le co-fondateur d'INOD une société qui fabrique des maquettes 3D pour les professionnels qui veulent faire construire un immeuble ou un local. "Avec le nombre de contacts que l'on a sur le terrain avec des gens qui vendent de l'immobilier et du bâtiment, ils nous font remonter leurs besoins avec la réalité virtuelle" explique-t-il. Sur cette 21e édition du salon Laval Virtual, la concurrence est cordiale. 20 à 25% des stands sont tenus par des entreprises étrangères.