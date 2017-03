Laval Virtual signe un partenariat avec la Chine

Le concept Laval Virtual s'étend à l'étranger. Il y aura en novembre prochain, une déclinaison du salon lavallois en Chine, à Laoshan.

Le partenariat a été signé ce jeudi matin au coeur du salon entre le maire de Laval François Zocchetto et son homologue de Laoshan Yingsheng Huang. Du 3 au 6 novembre 2017, il y aura la première édition du Laval Virtual Asia. Comme à Laval, le salon chinois accueillera durant deux jours les professionnels de la Réalité virtuelle et augmentée avant de s'ouvrir au grand public pour le week-end. Plus de 100 exposants sont attendus sur un espace de 10 000 m2. Une trentaine de ces exposants viendront d'un autre continent que l'Asie et c'est l'équipe de Laval Virtual qui sera chargée de trouver ces exposants.

Laoshan (qui compte 460 000 habitants) est en train de devenir la capitale chinoise de la réalité virtuelle. Le directeur de Laval Virtual, Laurent Chrétien explique que "Laoshan investit plus de 50 millions de dollars par an dans la RV. Une ambition de 10 000 emplois en 2020 dans ce domaine. Les Chinois sont très forts dans la production des outils de la réalité virtuelle (les masques). Et Laoshan a concentré une grosse partie des structures de recherches et développement des principales entreprises chinoises d'électronique."

Ce premier partenariat préfigure le déploiement du salon Laval Virtual sur d'autres continents.